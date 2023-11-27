Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vakıfların ve hayırseverlerin seferber olduğunu belirterek, ‘Yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı.
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
DÜNYA27 Kasım 2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İnsanların en hayırlısı insana faydalı olanlardır’
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Konya'da "Hayırseverler Buluşması" programına katıldı Açıklaması
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