Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Konya'da "Hayırseverler Buluşması" programına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vakıfların ve hayırseverlerin seferber olduğunu belirterek, ‘Yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı.