Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘İnsanların en hayırlısı insana faydalı olanlardır’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Hayırseverler Buluşması Programı’na katıldı. Vakıfların önemine dikkat çeken Erbaş, “İnsanların en hayırlısı insana faydalı olanlardır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Hayırseverler Buluşması Programı’na katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanların en hayırlısı insana faydalı olanlardır. Bakıyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız bir vakıf gibi çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, vakıflarımızın en büyük destekçileri hayır sahipleri, biz dualarla ayaktayız” dedi.

“Devletimize vakıflarımız destek olmamış olsaydı, devletimiz daha çok sıkıntı yaşardı”

6 Şubat depreminin tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Ülkemizde depremler oldu. 1999 depremi, 6 Şubat depremi kadar değildi ama çok yıkıcı olmuştu. 6 Şubat depremi tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi. Belki de birincisi. Bu sene yaşadık. Devletimiz bütün kurumlarıyla orada ama vakıflar olmamış olsaydı, devletimize vakıflarımız destek olmamış olsaydı devlet daha çok sıkıntı yaşardı. Yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı. Bu bizim milletimize özgü bir davranış, anlayıştır. Bu bizim inancımızdan kaynaklanıyor. O yüzden biz medeniyetimizle ne kadar övünsek azdır. Her milletin başına zaman zaman musibetler gelir. O musibetle belalar geldiği zaman da biz isyan edenlerden değiliz” şeklinde konuştu.

“Onların derdi büyük, onların derdi Türkiye”

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına değinen Başkan Ali Erbaş şöyle devam etti: “Biz Filistin’i yalnız bırakabilir miyiz? Bu bize yakışır mi? Hiç bırakmadık ki. Bugün 7-8 milyonluk İsrail’in orada milyonlarca Müslüman’ın gözü önünde binlerce çocuğu, kadını, masum insanı öldürebilmesi mümkün mü? Kim var arkasında, Haçlılar var, siyonist Yahudiler olduğu gibi siyonist Hıristiyanlar var. Nüfusları 500 milyonu aşkın. Siyonist Hristiyanlar, siyonizmi istismar ederek, kullanarak İsrail’i kurdu ve bugün ileri karakol olarak kullanıyor. Dolayısıyla bizim bütün Müslümanlar olarak bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Nasıl ki bizim askerimizi şehit eden, Mehmetçiğimizi, şanlı ordumuzun mensuplarını, 30-40 senedir şehit eden PKK’lılara tırlar dolusu silahı kim gönderiyor? Siyonist Hristiyanlar gönderiyor, Haçlılar gönderiyor. Onların derdi büyük. Onların derdi Türkiye. Son yıllarda Türkiye’ye yönelik bu saldırılar niye arttı? Bu Türkiye’nin geliştiğini gösterir. Türkiye’nin büyüdüğünü gösterir. Türkiye’nin onların gözlerini korkuttuğunu gösterir. Onların gözlerini korkutmaya devam edeceğiz inşallah hep birlikte” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Vahdettin Özkan sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin insanları bu güzel duygularını kendi aralarında istişare ederek ve kurumsallaşarak bu sivil toplum kurumlarını oluşturmuşlardır. İnsanlara yardımcı olmak için ve diğer alanlarda bu kurumlar çok güzel bir şekilde seferber edilmiştir. Bunun artarak devamı hepimizin talebidir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Konya’nın birçok özelliği söylenir. Tarım, sanayi ve ticaret şehridir ama en önemli söylenecek şey Konya bir vakıf şehridir. Sivil toplum kuruluşlarının güçlü olduğu ve vakıf insanların çok olduğu bir şehirdir. Neredeyse her manada hizmet eden onlarca vakfa ve derneğe sahip olan ve bundan en önemlisi de bu dernekleri besleyecek kadar cömert insanların yaşadığı şehirdir Konya. Onun için bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref, ne kadar dua etsek azdır” diye konuştu.

Program hayırseverlere plaket verilmesi töreni ile sona erdi. – KONYA