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Diyarbakır Hani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Ağustos 19, 2023 06:45
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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 25 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda dün sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdürlüğe bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti.

Yangın, çıkan noktanın sarp ve kayalık olmasından ötürü müdahalede daha da zorluk gösteriyor. Bu sebeple, Milli Savunma Bakanlığına ait Diyarbakır’da bulunan askeri helikopter de ekiplerle yangına havadan müdahalede bulundu.

Gece boyu müdahalenin devam ettiği yangın, sabah saatlerinde hava gücü desteği ile birlikte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 12 hektarlık alan çıkan yangında zarar gördü. – DİYARBAKIR
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