Diyarbakır’da depremde hasar gören bina yıkım sırasında çöktü

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:35

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bir bina, yıkım işlemi sırasında çöktü. Bina çevresindeki diğer yapılar boşaltıldıktan sonra uzman ekipler ve polis gözetiminde yıkım çalışmaları başlatılmıştı. Ancak yıkım sırasında bina kısa sürede çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 551. Sokak’ta 8 katlı bir bina, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA



