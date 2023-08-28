Diyarbakır’da depremden etkilenen bina kontrollü yıkıldı

Son Güncelleme: 28.08.2023 19:26

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Diyarbakır’daki 7 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam eden diğer hasarlı yapılar için de önlemler alınmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.

Kentte, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 222 Sokak’ta depremlerde ağır gören Maf 1 Apartmanı çevresinde önlem alan ekipler, binada yıkım çalışması başlattı.

Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: AA



