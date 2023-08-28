Diyarbakır’da depremden etkilenen bina kontrollü yıkıldı

Son Güncelleme: 28.08.2023 19:26
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Diyarbakır’daki 7 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam eden diğer hasarlı yapılar için de önlemler alınmaktadır.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.
Kentte, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 222 Sokak’ta depremlerde ağır gören Maf 1 Apartmanı çevresinde önlem alan ekipler, binada yıkım çalışması başlattı.
Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: AA
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