Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son Güncelleme: 25.08.2023 10:21
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
DÜNYAAz önce
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA4 saat önce
G7 Ülkeleri ve AB, Kuzey Kore’nin Balistik Füze Denemesini Kınadı
Kanada, Ukrayna’nın 32. Bağımsızlık Günü’nde yeni büyükelçi atadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.