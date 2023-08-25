Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son Güncelleme: 25.08.2023 10:21

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA



