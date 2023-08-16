Dünya Etnospor Konfederasyonu, Özbekistan’da Etnospor Zirvesi düzenleyecek

Dünya Etno spor Konfederasyonu, geleneksel sporların ve oyunların yaygınlaştırılması amacıyla “Mirasla bağlı, Etnosporlarla birleşen” temasıyla Özbekistan’da “Etnospor zirvesi” gerçekleştirecek.
Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden katılımcıların yer alacağı organizasyon, 8 Eylül’de Özbekistan’ın Hive şehrinde yapılacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana geleneksel spor ve oyunları tüm dünyada güncel hale getirmek, yaşatmak ve bilinirliklerini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.
Zirveye, konfederasyona bağlı faaliyetlerini sürdüren 24 üye temsilcilerinin yanı sıra 60’ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak.
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