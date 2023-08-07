Dünya İzcilik Şöleni Güney Kore’de Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi

Güney Kore’de 25’incisi yapılan Dünya İzcilik Şöleni, Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi. Küresel bazda yaşanan sıcak hava, yüzlerce izciyi etkilemiş ve gençler tedavi altına alınmıştı.

Dünya İzci Hareketi Örgütü (WOSM) bugün yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin SaeManGeum kentinde 1 Ağustos’ta başlayan ve 12 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanan 25’inci Dünya İzcilik Şöleni’nin yarıda kesildiğini duyurdu. Daha önce Japonya’yı etkisi altına alan Khanun Tayfunu’nun bölgeye doğru ilerlediği ifade edilerek 158 ülkeden Güney Kore’ye gelen 43 bin 232 izcinin planlanandan daha erken ayrılacağı vurgulandı.

WOSM açıklamasında şu ifadelere yer verdi;”(Güney Kore) Hükümeti, gidiş planları ve katılımcıları ağırlayacak yerler hakkında yakında bilgi vereceklerini WOSM’a bildirdi. Hükümete, ayrılış planını hızlandırması ve katılımcılara kaldıkları süre boyunca ve kendi ülkelerine dönene kadar gerekli tüm kaynakları ve desteği sağlaması için acilen çağrıda bulunuyoruz.” YÜZLERCE İZCİYİ SICAK HAVA ÇARPMIŞTI25’inci Dünya İzcilik Şöleni’nin başlamasından itibaren küresel bazda etkili olan aşırı sıcak hava, yüzlerce izciyi etkilemiş ve WOSM’e konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;”Geçtiğimiz günlerde aşırı sıcak hava dalgası ve nem, etkinliğe katılan gençler ve gönüllüler için bazı zorlu koşullara neden oldu.Tüm katılımcıların sağlığını, güvenliğini ve esenliğini sağlamak için birlikte çalışan Ev Sahibi, World Scouting ve Kore Hükümeti, program etkinliklerinin etrafındaki gölgeli alanları ve suyu artırarak, daha fazla klimalı alan ve ulaşım sağlayarak, daha fazla doktor ve hemşire görevlendirerek ve tıbbi tesisler ile ambulansların kullanılabilirliğini artırarak sıcak hava dalgasına yanıt verecektir.”DÜNYA İZCİLİK ŞÖLENİ NEDİR?

Dünyanın en geniş katılımlı izci etkinliği olan Dünya İzcilik Şöleni (World Scout Jamboree), yaşları 14 ila 17 arasında değişen binlerce izcinin katıldığı ve dört yılda bir düzenlenen izcilik kampıdır. Kamp alanında çadır kuran binlerce genç, farklı kültürden gelen izcilerle dostluk kurarak izcilik etkinliklerine katılıyor.