Dünyanın en uzun demir yolu tüneli Gotthard Base, kaza nedeniyle aylarca kapalı kalacak

İsviçre’de bulunan dünyanın en uzun demir yolu tüneli Gotthard Base, bir yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle aylarca kapalı kalacak.

İsviçre’deki 57 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun demir yolu tüneli olan Gotthard Base, 10 Ağustos’ta raydan çıkan yük treni nedeniyle aylarca kapalı kalacak. İsviçre Federal Demiryolları (SBB) tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda tünelin ne kadar süre kapalı kalacağına dair bir gösterge yok” ifadeleri kullanılarak, tünelin en erken gelecek yılın başlarında sınırlı bir şekilde kullanıma açılmasının beklendiği aktarıldı.

Kazadan 8 kilometrelik ray etkilendi

SBB, kaza sonucu toplamda yaklaşık 8 kilometrelik rayın ve 20 bin beton traversin değiştirilmesi gerektiğini aktararak, kazadan tünelin tek yönünün etkilendiğini ve 23 Ağustos’tan itibaren kazadan etkilenmeyen yönün yük taşımada yeniden faaliyete geçebileceğini belirtti. SBB, güvenlik nedeniyle yolcu trenlerinin kazada etkilenmeyen yönü kullanamayacağını vurguladı.

SBB ayrıca, kaza yapan yük treninde ve vagonlarında yapılan rutin kontrollerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını aktardı.

SBB Başkanı Vincent Ducrot dün yaptığı açıklamada, Gotthard’ın dünyanın en güvenli tünellerinden biri olduğunu belirterek, “Böyle bir kazanın meydana gelmesi bizi çok etkiledi. Şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı ancak önemli maddi hasar meydana geldi.” dedi.

Tünelde 16 vagon raydan çıkmıştı

Gotthard Base Tüneli’nde, 10 Ağustos’ta bir yük treninin 16 vagonu raydan çıkmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tünelde ciddi hasar meydana gelmişti. İsviçre Ulaşım Güvenliği Araştırma Kurulu (STSB) ve Ticino Kantonu Savcılığı kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Almanya ve İtalya arasında önemli bir kargo geçidi

Yapımı 20 yıl süren ve 12 milyar dolardan fazla maliyeti olan Gotthard Base Tüneli, 2016’da açılmıştı. Kuzey ve güney Avrupa arasında yüksek hızlı bir bağlantı sağlayan tünel, yolcu taşımacılığının yanı sıra özellikle Almanya ve İtalya arasında önemli bir kargo geçidi olarak kullanılıyordu. Geçtiğimiz yıl Alpler’deki demiryolu yük taşımacılığının 3’te 2’siniden fazlası Gotthard Base Tüneli’nden geçmişti. – ZÜRİH