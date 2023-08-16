Son Güncelleme: 16.08.2023 13:59
Edirne’de polis ekipleri, şüpheli bir otomobilde yaptıkları aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje buldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, objelerin Edirne Müzesi’ne teslim edileceği belirtildi.
Edirne’de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.
Araçtaki 3 şüpheliden birinin üzerinde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, objelerin Edirne Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
DÜNYA11 dakika önce
DÜNYA22 dakika önce
DÜNYA33 dakika önce
DÜNYA45 dakika önce
DÜNYA56 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Japonya’nın Nükleer Atık Suyu Boşaltma Planı Endişe Yaratıyor
Nijerya’da Boko Haram çatışmalarında 82 terörist öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.