Edremit’te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Son Güncelleme: 22.08.2023 13:31

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlar ve itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı’nda konuşlu yangın söndürme uçakları ve Edremit’te konuşlu helikopter havadan destek verdi. Sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi yakınlarında önceden şehir çöplüğü olarak kullanılan mevkinin yakınındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi.

Karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarına, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı’nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve Edremit’te konuşlu helikopter havadan destek verdi.

Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA



