Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda üçüncü oldu

Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ, 6.31’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya’da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen U16 ve U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’na 6 sporcu Elazığ’ı temsil etmek üzere katıldı. Kıyasıya mücadelenin olduğu şampiyonada Muhammed Akdağ, 6.31 metrelik atlayışıyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Turkcell U16-U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ilimizi temsil etmek üzere Konya’ya giden ve mücadele vererek şehrimize kazandırmış oldukları bu başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi. – ELAZIĞ