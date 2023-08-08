Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ, 6.31’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.
Konya’da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen U16 ve U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’na 6 sporcu Elazığ’ı temsil etmek üzere katıldı. Kıyasıya mücadelenin olduğu şampiyonada Muhammed Akdağ, 6.31 metrelik atlayışıyla Türkiye üçüncüsü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Turkcell U16-U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ilimizi temsil etmek üzere Konya’ya giden ve mücadele vererek şehrimize kazandırmış oldukları bu başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi. – ELAZIĞ
DÜNYA3 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA47 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Elazığlı sporcu Muhammed Akdağ Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda üçüncü oldu
Konya Ovası’nda Su Kuyularının Derinliği Artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.