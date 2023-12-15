Elektroşokla balık avlayanlara 732 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içindeki Beyşehir’e bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısında denetim yaptı.

Denetimde, 3 kişinin suya aküyle elektrik vererek balık avladıkları tespit edildi.

3 kişiye toplam 732 bin lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan malzemeler Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.