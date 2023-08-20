Emekli öğretmenin tarihi konaktaki otantik kafesi geçmişe götürüyor

KONYA – Konya’da emekli öğretmenin tarihi konakta işlettiği otantik kafe, içeride bulunan çeşit çeşit eşyalarla gelenleri geçmişe götürüyor.

Konya’da yaşayan Ermeni bir aile tarafından yaklaşık 150 yıl önce yaptırılan ve Beyler Konağı adlandırılan tarihi konağın bodrum katı yaklaşık 25 yıldır otantik kafe olarak hizmet veriyor. Emekli edebiyat öğretmeni Sezai Doğan(74), 25 yıl önce açtığı otantik kafesinde her gün müşterilerini bekliyor. Sezai Doğan, en son çalıştığı Konya Akşam Lisesinde öğrencilerinin teşviki ile bu kafeyi açmayı planladığını anlatarak, bu kafeye özel kılan nedenlerden birinin Beyler Konağının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınması olduğunu söyledi. Kafede bulunan eski eşyaların çoğunluğu da Sezai Doğan ve ailesinin eski eşyalarından oluşuyor.

“Öğrencilerin bir tavsiyesiyle burayı açtım”

Sezai Doğan, kafeyi açalı yaklaşık 25 yıl olduğunu ifade ederek, “En son Konya Akşam Lisesinden emekli oldum. Oradan mezun öğrencilerin bir tavsiyesiyle burayı açtım. Böyle kafelere de merakım vardı. Çok seviyorum burayı, bu ortamı. Böyle devam ediyoruz. Herhalde tam tarihini kesin çizgilerle bilmiyorum. Cumhuriyet öncesi yapılan bir bina, 150 yılı geçmiş bir bina. Bir Ermeni aile tarafından yaptırılmış. Eskicilerle, antikacılarla tanışıyordum. Dükkanda bulunan eski eşyaların bir kısmını onlar getirdi. Çoğu da ailevi eşyalar. Bu eşyaların hepsi de buranın konseptine uygun oldu. Gelenler ‘Burası müze gibi’ diyor. Biraz da andırıyor açıkçası” dedi.

“Kafeye gelen herkes çok seviyor”

Beyler Konağının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındığını ifade eden Sezai Doğan, “Bu bina Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetimdedir. Yıkılamaz, değiştirilemez, ufak tefek şeyler yapılırsa da izne tabi tutuluyor. Gelen herkes çok seviyor burayı. Herkes de eskiye bir özlem var zaten. Binanın taş duvar olması sebebiyle çok da serin” şeklinde konuştu.