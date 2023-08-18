Son Güncelleme: 18.08.2023 16:30
Endonezya, ulusal bir bayram olan 78. Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Kutlamalar kapsamında Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait ulusal bayrak taşıyan helikopterler Cakarta’daki Merdeka Meydanı’nın üzerinde formasyon halinde uçtu. Endonezyalılar, ulusal bayraklarını dalgalandırarak ulusal gururlarını gösterdi ve çeşitli etkinliklere katıldı. Bağımsızlık Günü, her yıl 17 Ağustos’ta Güneydoğu Asya ülkesinin Hollanda sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanmasını kutlamak için kutlanıyor.
CAKARTA, 18 Ağustos (Xinhua) — Endonezya, ulusal bir bayram olan 78. Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Kutlamalar kapsamında Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait ulusal bayrak taşıyan helikopterler Cakarta’daki Merdeka Meydanı’nın üzerinde formasyon halinde uçtu.
Kırmızı ve beyaz tonlardan oluşan bir denizin içine gömülen Endonezyalılar, ulusal bayraklarını ulusal gururun büyük gülümsemeleriyle dalgalandırdı ve diğer kültürel etkinliklerin yanı sıra büyük geçit törenlerine, topluluk toplantılarına ve çuval yarışlarına katıldı.
Endonezya’nın “Hari Merdeka” olarak da bilinen Bağımsızlık Günü, Güneydoğu Asya ülkesinin Hollanda sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanması münasebetiyle her yıl 17 Ağustos’ta kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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Endonezya, Bağımsızlık Günü’nü Kutladı – Son Dakika