Endonezya’da Kuraklık Çeltik Tarlalarını Vurdu

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:23
Endonezya’nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.
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BEKASI, 16 Ağustos (Xinhua) — Endonezya’nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.
Kaynak: Xinhua
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