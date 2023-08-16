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Endonezya’da Kuraklık Çeltik Tarlalarını Vurdu

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Ağustos 16, 2023 13:34
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Son Güncelleme: 16.08.2023 16:23

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.

üdekiCipamingkiskişi

BEKASI, 16 Ağustos (Xinhua) — Endonezya’nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.

Kaynak: Xinhua
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