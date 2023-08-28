Son Güncelleme: 29.08.2023 00:04
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya’nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı. Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
Endonezya’nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya’nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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