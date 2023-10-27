Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı

28,19770.08%
29,81920.06%
1.818,241,18%
7706.411,18%
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg313,00313,00313,00HTSPatatesKg9,509,509,50HTSLor peynirKg56,4456,4456,44HTSKuru fasulyeKg33,7535,0034,70HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
DÜNYA27 Ekim 2023
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