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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı

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Ekim 27, 2023 13:25
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg313,00313,00313,00HTSPatatesKg9,509,509,50HTSLor peynirKg56,4456,4456,44HTSKuru fasulyeKg33,7535,0034,70HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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