Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da deniz kazası geçirdi

Son Güncelleme: 25.08.2023 13:41

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında botla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Esas Holding tarafından yapılan açıklamada, çiftin tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı dün akşam Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında botla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Esas Holding’den, “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir” açıklaması yapıldı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı dün akşam Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarptıkları belirtilen çiftin durumuna ilişkin Esas Holding’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.”

Kaynak: ANKA



