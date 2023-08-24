Eskişehir Seyitgazi’de 300 hektarlık alanda yangın çıktı

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde dün pulluk makinesinin kıvılcımının alevlenmesi sonucu 300 hektarlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale edilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında kalan ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangına müdahale edilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye müdahale için 200’ün üzerinde personel ile birlikte 14 arazöz, 5 su tankeri, belediye itfaiyeleri, maden itfaiyeleri ve su tankerleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ayrıca çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleri, su tankerleri ve insan gücüyle yangının söndürülmesine destek verdi.

300 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Vali Hüseyin Aksoy da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Seyitgazi ilçemiz Oynaş Mahallemizde saat 13.00 sularında pulluğun makinasının kıvılcım çıkarması sonucu önce tarım, sonrasında da orman arazisine sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Şu ana kadar yangına bir uçak 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibariyle baktığımızda 29 arasöz, 10 itfaiye ekibi, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleri ile müdahale edilmektedir. Gerek belediyelerimiz gerek başta Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere AFAD ekiplerimiz sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız iş birliği içerisinde yangına müdahale edilmektedir. Yaklaşık olarak 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.

“ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR”

Şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmekte. Yollar, kontrollü bir şekilde hem Afyon istikameti hem Eskişehir istikameti trafiğe açık vaziyette. Yerleşim yerleriyle ilgili. Zaman risk oluşturabilir mi diye ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durum ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Şu aşamada yangın kontrol altında diyemeyiz. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak.”