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Eskişehir’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Ağustos 24, 2023 09:12
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Son Güncelleme: 24.08.2023 12:06

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir’de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, yangına ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol sağlandığını belirtti. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir’de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir’deki yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Yumaklı, “Eskişehir’de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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