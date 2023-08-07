Etiyopya’da Amhara’da Kontrolün Kaybedildiği Açıklandı

Etiyopya hükümeti, ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği Amhara’daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıkladı.

Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi Genel Müdürü Temesgen Tiruneh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amhara’daki milislerin bazı bölgeleri ele geçirdiğini belirtti.

Amharalı milislerin mahkumları serbest bıraktıklarını ve hükümet binalarına el koyduklarını ifade eden Tiruneh, isyancıların bölgesel hükümeti dağıtmayı hedeflediğini kaydetti.

Kasım 2022’de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve “Fano” adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girdi.

Etiyopya’da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos’ta olağanüstü hal ilan etmişti.