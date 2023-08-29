Etiyopya’da çatışmalar devam ediyor: 183 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya’da ordu ile yerel milisler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Amhara bölgesinde temmuzdan bu yana 183 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisi’ndeki haftalık basın toplantısında, Etiyopya’da devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etiyopya’nın bazı bölgelerinde insan haklarıyla ilgili durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Hurtado, 4 Ağustos’ta ilan edilen olağanüstü halin ardından Amhara bölgesinde çatışmaların daha da alevlendiğini ve bölgede temmuzdan bu yana 183 kişinin öldüğünü söyledi.

Hurtado, geniş kapsamlı olağanüstü halin, yetkililere ülke genelindeki şüphelileri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama, sokağa çıkma ve halka açık toplantıları yasaklama gibi geniş yetkiler verdiğini belirterek “Bu yasa kapsamında Etiyopya genelinde 1000’den fazla kişinin tutuklandığına dair raporlar elde ettik.” diye konuştu.

Ağustostan beri evlerde toplu aramaların yapıldığını ve Amhara bölgesindeki olayları haber yapan en az üç Etiyopyalı gazetecinin gözaltına alındığını bildiren Hurtado, tutukluların temel olanaklardan yoksun gözaltı merkezlerine yerleştirildiğini ifade etti.

Hurtado, yetkililere kitlesel tutuklamaları durdurma, bu işlemleri hukuki açıdan incelemeyi sağlama ve keyfi olarak gözaltında bulunanları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Gözaltındaki kişilerin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini de söyleyen Hurtado, “Etiyopya’nın çeşitli bölgelerindeki tüm insan hakları ihlalleri ve diğer suistimaller derhal, tarafsız ve etkili şekilde soruşturulmalı ve sorumlulardan hesap sorulmalı.” ifadelerini kullandı.

Etiyopya’daki çatışmalar

Etiyopya’da federal hükümet, Kasım 2022’de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli “Fano” adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmayı sürdürmüştü.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos’ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos’ta ise Amhara’daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara’nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.

Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos’ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.