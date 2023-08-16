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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada’ya ziyarette bulundu

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Ağustos 16, 2023 16:41
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada’ya geldi.

Bartholomeos, dün Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda ” Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” dolayısıyla gerçekleştirilen ayinin ardından bugün öğleden sonra Gökçeada’yı ziyaret etti.

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis’i ziyaret eden Bartholomeos daha sonra doğduğu köy olan Zeytinli’ye geçti.

Bartholomeos, burada karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaret için yakınlarının evine gittiği sırada selam ve sevgilerini dile getiren Bartholomeos, “Hayır dualarım sizinle beraber olsun.” dedi.

Gökçeada ziyaretinde Bartholomeos’a, Kanada Metropoliti Sotirios Athanassoulas ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

Bartholomeos’un, yarın Tepeköy’de açık havada düzenlenecek ayine katılması bekleniyor.
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