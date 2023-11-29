FETÖ/PDY üyesi şüpheli Konya’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan şüpheli, Konya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.’nun adresi ekiplerce tespit edildi. Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıs cezaevine gönderildi. – KONYA