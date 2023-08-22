Filipinler, Spratly Adaları yakınındaki savaş gemisine ikmal yaptığını açıkladı

Filipinler, Çin ile aralarında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı’nda bulunan savaş gemisine ikmal yaptığını açıkladı.

Filipinler Haber Ajansı’na (PNA) göre, Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS), İkinci Thomas Sığı’nda bulunan savaş gemisine yapılan ikmal hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, “BRP Sierra Madre” isimli savaş gemisine yapılan ikmalin başarıyla tamamlandığı, bölgeye yapılan ikmal operasyonlarının “düzenli bir şekilde sürdürüleceği” kaydedildi.

Söz konusu operasyonun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) uygun olduğu ifade edilen açıklamada, Çin’in ikmal sürecini “engelleme teşebbüslerinin başarısız olduğu” vurgulandı.

Spratly Adaları gerginliği

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos’ta Filipinler’in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı’na yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

Olayın ardından Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Manila Büyükelçisi Hulang Şilien’i çağırarak protesto etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu türden meydan okumalara karşı egemenliğimizi ve toprak haklarımızı savunmayı sürdüreceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

Çin ise ikmal gemisinin resife inşaat malzemeleri taşıdığını ileri sürerek, müdahalenin hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Filipinlilerin “Ayungin”, Çinlilerin “Rınai” adını verdiği, Filipinler’in kontrolündeki resifte Filipin donanmasına ait savaş gemisi askerleriyle konuşlu bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Çin Sahil Güvenliği en son Kasım 2021’de resife yaklaşan bir Filipin gemisine tazyikli suyla müdahale etmişti.

Çin tarafı, bölgenin yakınında, kendi kontrolündeki Mischief Resifi’ne daha önce askeri üs inşa etmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947’de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin’in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.