Finlandiya Başbakanı: Ukrayna’ya verdiğimiz destek devam edecek

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, “Finlandiya en başından beri Rusya’nın Ukrayna’yı yasa dışı işgalini şiddetle kınamıştır. Finlandiya’nın Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği destek uzun vadede devam edecektir.” dedi.
Orpo, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Orpo, Finlandiya’nın Ukrayna’ya şimdiye kadar savunma malzemesi içeren 17 ayrı paket gönderdiğini ve yeni yardımın da iletileceğini aktardı.
Orpo, ülkesinin Ukrayna’da verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, “Finlandiya en başından beri Rusya’nın Ukrayna’yı yasa dışı işgalini şiddetle kınamıştır. Finlandiya’nın Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği destek uzun vadede devam edecektir.” ifadesini kullandı.
Petteri Orpo, Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliklerini desteklediklerinin de altını çizdi.
Finlandiya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Ukrayna’ya şu ana kadar verdiği toplam destek 1,7 milyar avro oldu.
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