Florida, Idalia Kasırgası’na hazırlanıyor – Son Dakika

ABD’nin güneyindeki Florida eyaleti, bu hafta içi etkili olması beklenen Idalia Kasırgası’na hazırlanıyor. Florida Valiliği, yapılan hazırlıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Florida Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Idalia Kasırgası, Meksika’nın Cozumel kenti yakınlarında, Key West’in yaklaşık 650 kilometre güneybatısında ilerlemektedir. Idalia’nın maksimum rüzgar hızı 65 kilometre/saattir ve önümüzdeki 72 saat içinde Meksika Körfezi’nin kuzeyine doğru ilerlerken güçleneceği tahmin edilmektedir. Kasırga körfez kıyısı boyunca potansiyel tehditler oluşturduğundan Floridalıların hava koşullarını izlemeleri ve yerel yetkililerden gelen tüm emirleri dinlemeleri tavsiye edilmektedir” denildi.

“BİNDEN FAZLA ULUSAL MUHAFIZ GÖREV BEKLİYOR”

Valilik, kasırga sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı 1100 ulusal muhafızın, 2 bin 400 arazi aracı ve 12 hava aracının görev beklediğini duyurdu. Vali DeSantis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hafta ortasında körfez kıyısına ulaşmadan önce güçlenmesi beklenen Idalia Kasırgası’nın olası etkilerine hazırlanıyoruz. Florida’nın gerektiğinde konuşlanmaya hazır kaynakları bulunmaktadır” dedi.