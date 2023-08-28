Florida’da yangın kurtarma helikopteri düştü, 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 28.08.2023 19:03
ABD’nin Florida eyaletinde, Pompano Beach kentinde bir yangın kurtarma helikopteri düştü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin Florida eyaletinde, yangın kurtarma helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
NBC15 sitesinin haberine göre, Broward County yetkilileri, Pompano Beach kentinde bir yangın kurtarma helikopterinin düştüğünü açıkladı.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, apartmana çarpan ve içinde 3 kişinin bulunduğu helikopterden kaza öncesinde duman çıktığı görüldü.
Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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