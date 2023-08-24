Fransa, Kuzey Kore’nin Füze Denemesini Kınadı

Son Güncelleme: 24.08.2023 17:05

Fransa, Kuzey Kore’nin askeri uydu yerleştirmek amacıyla yaptığı füze denemesini şiddetle kınamıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ve bu denemenin kınandığını bildirmiştir. Ayrıca, BMGK kararları gereği Kuzey Kore’nin balistik füzelerle ilgili faaliyetlerini durdurması ve nükleer programını terk etmesi çağrısı yapılmıştır. Fransa, BMGK kararlarının uygulanması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması için ortaklarıyla işbirliği içinde olduğunu belirtmiştir.

Fransa, Kuzey Kore’nin yörüngeye askeri uydu yerleştirmek amacıyla yaptığı füze denemesini şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek yaptığı denemenin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, BMGK kararlarının füzelerin ateşlenmesi dahil, Kuzey Kore’nin balistik füzelerle ilgili faaliyetler yürütmesini yasakladığı belirtilirken Kuzey Kore nükleer ve balistik programlarını “tam, doğrulanabilir ve geri dönüşsüz” şekilde terk etmeye çağrıldı.

Fransa’nın, BMGK kararlarının uygulanması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması için ortakları ile işbirliği içinde olduğu belirtildi.

Kaynak: AA



