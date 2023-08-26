Fransa, Libya’daki askeri operasyonlara katıldığı iddialarını yalanladı

Son Güncelleme: 26.08.2023 18:56
Fransa’nın Tripoli Büyükelçiliği, sosyal medya platformları ve medyada dolaşan iddiaları reddederek Libya’daki askeri operasyonlara katılmadığını açıkladı.
Fransa’nın, Libya’daki askeri operasyonlara katıldığına ilişkin medyada dolaşan iddiaları yalanladığı bildirildi.
Fransa’nın Tripoli Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa’nın Libya’daki askeri operasyonlara katıldığına ilişkin bazı sosyal medya platformları ve medyada dolaşan iddialar reddedildi.
Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı güçler, dün Libya’nın Çad sınırı yakınlarında “yabancı gruplara” karşı askeri operasyon başlattı.
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Kaynak: AA
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