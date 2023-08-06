Fransa, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısını kınadı

Fransa, Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği seri füze saldırısını kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın 5 ve 6 Ağustos’ta Ukrayna’ya yönelik seri saldırılar düzenlediği belirtildi.
Rus füzelerinin ve insansız hava araçlarının, ülkenin doğusundaki bir kan transfüzyon merkezini vurduğu bu nedenle çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu aktarılan açıklamada, Paris’in bu saldırıları kınadığı ifade edildi.
Açıklamada, Rus saldırılarının kasıtlı olarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı ve insan hakları ihlallerine yol açtığı kaydedilerek Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın daha önce belirttiği gibi bu durumun kabul edilemez olduğu ve cezasız kalmayacağı vurgulandı.
“Fransa, müttefikleriyle yakın koordinasyon içinde Ukrayna’ya meşru müdafaası için gerekli yardımı sürdürecek.” ifadesi kullanılan açıklamada, Paris’in Rusya’nın saldırıları nedeniyle yargılanması için Ukrayna mahkemeleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesine desteği sürdüreceği belirtildi.
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