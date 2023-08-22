Fransa’da Orman Yangını Riski Nedeniyle Dron Uçuşları Kısmen Yasaklandı

Son Güncelleme: 22.08.2023 13:02
Fransa’da sıcakların yükselmesiyle birlikte orman yangını riskinin artması üzerine, müdahaleleri tehlikeye atmaması için dron uçuşlarının kısmen yasaklandığı bildirildi. Sivil Güvenlikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının olduğu alanlar ile tahliyelerin yapıldığı bölgelerde dron uçurulmasının resmen yasaklandığı belirtildi. Ülkede hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi üzerine, yetkililer yangın riskine karşı uyarılarını artırdı. Bu kapsamda ülkenin 4 bölgesinde kırmızı, 46 bölgesinde ise bir alt seviye olan turuncu alarm verilmişti.
Fransa’da sıcakların yükselmesiyle birlikte orman yangını riskinin artması üzerine, müdahaleleri tehlikeye atmaması için dron uçuşlarının kısmen yasaklandığı bildirildi.
Sivil Güvenlikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının olduğu alanlar ile tahliyelerin yapıldığı bölgelerde dron uçurulmasının resmen yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada hava araçları ve mürettebatı ile alandaki personelin güvenliğini tehlikeye atmamak için bu kararın alındığı belirtilerek yasağa uyulması çağrısı yapıldı.
Ülkede hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi üzerine, yetkililer yangın riskine karşı uyarılarını artırdı.
Bu kapsamda ülkenin 4 bölgesinde kırmızı, 46 bölgesinde ise bir alt seviye olan turuncu alarm verilmişti.
Kaynak: AA
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