Fransız Alpleri’nde Mevsimin İlk Karı Düştü

Fransa’da iç kesimlerde görülen yüksek sıcaklıklara rağmen ülkenin güneydoğusundaki Alp sıradağlarında mevsimin ilk karının düştüğü belirtildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre, Hautes-Alpes bölgesinde 2 bin 45 metre rakımlı Saint-Veran kentinin sakinleri, sabah uyandığında karla karşılaştı.

Fransız Alpleri olarak bilinen bölgede yer alan kentte sabah hava sıcaklığı 1,9 derece olarak ölçüldü.

Civardaki Serre-Chevalier ve Prorel bölgelerinde de benzer hava sıcaklıkları kaydedildi.

Kar yağışları nedeniyle buralardaki bazı yollarda trafik akışı durdu.

Fransız Meteoroloji İdaresi hava tahmincisi Gaetan Heymes de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sabah Ecrins ve Meije’in 2 bin 900 metre yüksekliğindeki bölgelere kar yağdığını belirtti.

Heymes, bölgenin beyaza büründüğünü aktararak bu durumun yoğun sıcak hava dalgalarından etkilenecek buzullar için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Öte yandan, sıcaklıkların eksi 1 ile 2 derece arasında seyrettiği Fransız Alpleri’nin kuzeyindeki Val Thorens bölgesinde de gün içinde kar yağışı bekleniyor.

Ülkenin ana kara topraklarında sıcakların hakim olduğu iç kesimlerde de yakın zamanda termometreler bazı yerlerde 40 derecenin üstünü kaydetmişti.