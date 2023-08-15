Fransız Gazeteci Gerald Leclerc Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:29

Fransa’nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc, pilotluğunu yaptığı küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçakta bulunan diğer bir kişinin cesedine ulaşılırken, üçüncü kişinin akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlattı.

Fransa’nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc, pilotluğunu yaptığı küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Uçakta olduğu belirtilen üçüncü kişinin akıbetin ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BEA kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA



