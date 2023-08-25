Fukushima’daki Temizlenmiş Su Okyanusa Salınıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Fukushima nükleer santralinde depolanmış nükleer kirlilik bulunan suyun temizlenerek dün itibariyle okyanusa salınması operasyonunu yakın takip ettiklerini belirterek garanti verdi. IAEA, temizlenen sudan aldıkları örneklerde insan sağlığına zararlı trityum seviyesinin normal değerlerin çok altında olduğunu vurguladı.

IAEA yetkilileri temizlenmiş suyun okyanusa salınması planı hakkında detaylı bilgi vererek operasyonu yakından takip ettiklerini ifade etti. Suyun nasıl temizlendiği ile ilgili detaylı bilgiler veren IAEA dün, “Fukushima Daiichi’deki IAEA uzmanları, bugün salınan 1. parti seyreltilmiş sudan örnekler aldı. Bağımsız yerinde analizimiz, sudaki trityum konsantrasyonunun normal sınır olan 1.500 beker/litrenin çok altında olduğunu doğruladı” açıklamasını yaptı.

IAEA UZMANLARI SANTRALDE

IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, IAEA uzmanlarının ‘uluslararası toplumun gözü’ olarak hizmet etmek ve tahliyenin, IAEA güvenlik standartlarına uygun olarak planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak için sahada olduklarının altını çizdi.

ALPS TEMİZLİĞİ NEDİR?

Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ile yapılan temizlemede, kirlenmiş sudan 62 zararlı radyonüklidi uzaklaştırmak için bir dizi kimyasal reaksiyon kullanan pompalama ve filtreleme yapılmaktadır. IAEA, temizlenmiş suyun içindeki trityumun Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kabul edilebilir seviyeye indiğini vurguladı.

NÜKLEER KİRLİLİK TAŞIYAN SU NASIL OLUŞTU?

Japonya’nın Fukushima Nükleer Santrali’ndeki 3 reaktör, 2011’deki deprem sonrası yaşanan tsunamiden zarar görmüş ve reaktörlerde nükleer erime başlamıştı. Soğutma için kullanılan ve reaktörlerdeki radyoaktif yakıt çubuklarıyla temas eden su, bugüne kadar santral bölgesinde depolanmıştı. Japon yetkililer, IAEA’nin onayladığı plan doğrultusunda suyu temizleyip okyanus içinden geçen 1 km uzunluğundaki tünelden dün itibariyle okyanusa salmaya başladı.