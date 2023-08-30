Gabon Devlet Başkanı Darbeci Askerler Tarafından Evde Alıkonuldu

Orta Afrika ülkesi Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba’nın darbeci askerler tarafından evinde alıkonduğu açıklanırken, darbe destekçileri sokaklara döküldü.

Orta Afrika ülkesi Gabon’da 12 askerin devlet kanalında yönetime el konulduğunu duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi. Darbeci askerler tarafından yapılan açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba’nın evinde alıkonduğu belirtilirken, Ondimba’nın ailesi ve doktorlarıyla birlikte olduğu kaydedildi. Gabon Devlet Başkanı’nın oğlunun ise “ihanet” nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

Darbe destekçileri sokaklara döküldü

Gabon’un başkenti Libreville’de darbe destekçisi halk, ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülürken darbeci askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi Gabon bayraklarıyla darbeyi kutlarken Gabon askeri, toplanan kalabalığa evlerine dönmeleri ve stratejik bölgelerden uzaklaşmaları yönünde talimatlar verdi.

Çin, Rusya ve Fransa’dan açıklamalar geldi

Gabon’da yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Başkan Ondimba’nın güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirterek, ülkedeki düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için taraflara diyalog çağrısı yaptı. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, Gabon’da yaşananlardan büyük bir endişe duyulduğu ifade edildi.

Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, duruma ilişkin kaygısını yineleyerek Gabon’da yapılan son seçimlerin sonucuna saygı duyulması gerektiği açıklamasını yaptı.

2009’dan beri iktidarda

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Ondimba’nın 26 Ağustos’ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa’nın ise oyların yüzde 30,77’sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo’nun ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo’nun 2016’daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti. – LIBREVILLE