Gabon’da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Gabon’daki gelişmelere ilişkin “Fransa, Gabon’da devam etmekte olan askeri darbeyi kınıyor.” dedi.

Veran, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Fransa’nın Gabon’da sahadaki durumun gidişatını yakından takip ettiğini belirten Veran, “Fransa, Gabon’da devam etmekte olan askeri darbeyi kınıyor.” ifadesini kullandı.

Veran, ülkesinin, Gabon’daki cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının uygulanmasını istediğini dile getirdi.

Fransa’nın Gabon’daki Büyükelçiliğince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gabon’da devam eden olaylar nedeniyle bu ülkedeki Fransız vatandaşlarına evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askerler, 26 Ağustos’ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo’dan 2009’da görevi devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde “şiddet” uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükumetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo’ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???