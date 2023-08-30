Gabon’da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirtti

Gabon’da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, kurulacak geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun ise artık “emekliye ayrıldığını” kaydetti.

Darbenin arkasındaki isim, Cumhuriyet Muhafızları lideri General Nguema, Fransız Le Monde gazetesinin sorularını yanıtladı.

General Nguema, kendisini Gabon’un yeni lideri olarak görüp görmediğine ilişkin soruya “Kendimi henüz böyle konumlandırmıyorum. Geçiş hükümetinin liderine, generallerle yapacağımız toplantıda birlikte karar vereceğiz.” yanıtını verdi.

Gabon’da “bir süredir halkın yönetimden memnun olmadığının” altını çizen General Nguema, bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Bongo’nun 2018’de felç geçirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanının bir süredir hasta olduğunu belirtti.

Nguema, Cumhurbaşkanı Bongo’nun 3. kez aday olmaya da hakkı bulunmadığını, buna karşın Bongo’nun anayasayı çiğnediğini söyledi.

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de “hileli olduğuna” vurgu yapan Nguema, ordunun da bu gelişmeler ışığında “sorumlu” davrandığını ve yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini kaydetti.

Nguema, Bongo’nun mevcut durumuna ilişkin de “Ali Bongo, emekliye ayrıldı. Artık sıradan bir Gabon vatandaşı.” değerlendirmesini yaptı.

General Nguema, Bongo’nun ev hapsinde tutulup tutulmadığına ilişkin soru hakkında ise konuşamayacağını sözlerine ekledi.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine “Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)” ismini veren askerler, 26 Ağustos’ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo’dan 2009’da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde “şiddet” uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo’ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???