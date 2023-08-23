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Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Ağustos 23, 2023 19:20
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Son Güncelleme: 23.08.2023 22:14

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Hazırlıklar yarın Konya’da devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkların sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın Konya’da sürdürecek.

Kaynak: AA
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