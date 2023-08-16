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Göynük’teki Orman Yangını 26,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

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Ağustos 16, 2023 12:38
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26,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde, dün saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 26,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ormanın kahramanları 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 09.30 sularında Göynük Güneyçalıca köyü yakınında başlayan orman yangınını 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 12.00 sularında kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi.

Mutlu YUCA/GÖYNÜK (Bolu),

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