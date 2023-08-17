Göynük’teki Orman Yangını Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Son Güncelleme: 17.08.2023 11:03

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahalelerin ardından yangını kontrol altına almıştı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde 3 noktada çıkan orman yangınını soğutma çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere- Tepebaşı arasında dün ve önceki gün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerin ardından dün kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.

Yangında zarar gören alanın tespiti için de Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.

Kaynak: AA



