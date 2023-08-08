Güney Afrika’da silahlı saldırı: 5 kişi öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Western Cape bölgesi polis yetkilisi Reagan Allen, basına yaptığı açıklamada, dün gece 5 kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.
Allen, Western Cape bölgesinin Paarl kentindeki bir evde vurularak öldürülenler arasında 12 ve 14 yaşlarında iki çocuğun da olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Allen, saldırının neden yapıldığına dair bilgi vermedi.
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