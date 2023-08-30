Güney Kore, Kuzey Kore’ye karşılık olarak balistik füze fırlattı

Son Güncelleme: 30.08.2023 18:36
Güney Kore, Kuzey Kore’nin doğu sularına balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin menziline ilişkin detaylar açıklanmadı. Fırlatma, ABD’nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatlar sonrasında gerçekleşti.
Güney Kore, Kuzey Kore’nin doğu sularına balistik füze fırlattığını açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının fırlatmayı duyurduğu açıklamada füzenin menziline ilişkin detaylara yer verilmedi.
Fırlatmanın ABD’nin Güney Kore ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası’na göndermesinden kısa süre sonra gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: AA
DÜNYA30 Ağustos 2023
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA34 dakika önce
DÜNYA45 dakika önce
DÜNYA56 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.