Güney Kore, Ukrayna’ya 393 Milyon Dolarlık Yardım Programı Öngörüyor

Güney Kore hükümeti, Ukrayna’ya yönelik çeşitli yardım programlarında kullanılmak üzere 393 milyon dolardan fazla kaynak ayrılmasını öngören 2024 bütçe teklifini sundu.

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore hükümeti, gelecek yılın bütçe teklifini açıkladı.

Bütçede, gelecek yıl Ukrayna’ya destek için 393 milyon dolar ayrıldı. Bu rakam, 2023’te aynı ülke için ayrılan bütçenin 8 katından fazla oldu.

Ukrayna’ya destek amacıyla ayrılması öngörülen bütçenin yaklaşık 197 milyon doları insani yardım, 98,3 milyon doları ülkenin yeniden inşası projeleri için kullanılacak, 98,3 milyon doları da yine Ukrayna’ya ulaştırılmak üzere uluslararası kuruluşlara aktarılacak.

Güney Kore’nin yaklaşık 4,915 milyar doları bulan denizaşırı ülkelere kalkınma yardımı bütçesi, ülkenin bugüne kadar bu alanda yaptığı en yüksek yardım bütçesi olacak.

Öte yandan bütçe teklifinde, Hint-Pasifik ve Afrika’daki diplomasi projelerine yaklaşık 1 milyar 475 milyon dolar ayrıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 15 Temmuz’da Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaretinde Ukrayna’ya 150 milyon dolar destek sağlayacağını açıklayan Yoon, geçen sene bu desteğin 100 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

Yoon, Ukrayna’nın barış formülünü desteklediklerini ve uygulanmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirmişti.