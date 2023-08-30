Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güney Kore ve ABD, savaş uçaklarıyla Kore Yarımadası üzerinde ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD savaş uçaklarının katılımıyla ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Tatbikatta Güney Kore’nin FA-50 savaş uçakları, ABD’nin F-16 savaş uçakları ve bir B-1B stratejik bombardıman uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. Tatbikatın “aktif genişletilmiş caydırıcılık” ve “güçlü birleşik savunma duruşunu” ortaya koymayı hedeflediği vurgulandı.

Zamanlaması dikkat çekti

Güney Kore ve ABD’nin ortak hava tatbikatının Kuzey Kore’nin ikinci kez yörüngeye keşif uydusu gönderme girişiminin ardından gelmesi dikkat çekti. Pyongyang yönetimi geçtiğimiz hafta “Malligyong-1” adlı uyduyu “Chollima-1” roketi ile yörüngeye göndermeyi denemiş, ancak fırlatma girişimi başarısız olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak, ABD ve müttefiklerinin adımlarının Kore Yarımadası ve çevresini “nükleer savaş tehlikesi bulunan dünyanın en istikrarsız suları” haline getirdiğini söylemişti. – SEUL