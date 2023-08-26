Güney Kore’de Binlerce Kişi Japonya’nın Radyoaktif Atık Suyu Protesto Etti

Güney Kore’de binlerce kişi, Japonya’nın Fukuşima’daki radyoaktif atık suyun tahliyesini protesto etti.

Yonhap’ın haberine göre, başkent Seul’de binlerce kişinin yer aldığı protestolara ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung dahil olmak üzere muhalefetteki partilerin üyeleri de katıldı.

Gösteride konuşan DP lideri Lee, “Japonya, geçmemesi gereken sınırı geçti. Nükleer atık suyun tahliyesi, Pasifik Okyanusu’na sınırı olan ülkelere savaş ilan etmektir.” dedi.

Lee, Japonya’nın en yakın komşusu Güney Kore’den özür dilemesi gerektiğini belirterek, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u “komşuları nedeniyle tereddüt eden Japonya’yı tahliye planında desteklemekle” suçladı.

Protestocular, atık suyun tahliyesinin durdurulmasına yönelik ve Devlet Başkanı Yoon’u eleştiren sloganlar attı.

Japonya, 24 Ağustos’ta Fukuşima’daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya’da 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos’ta başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz’da yayımladığı raporda, Japonya’nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın “ihmal edilebilir düzeyde” bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti.