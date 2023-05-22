GÜNEYSINIR BELEDİYESİ ÜRETİCİLERE SEBZE FİDESİ DESTEĞİNDE BULUNDU

Güneysınır Belediyesi üreticilere fide desteği sağladı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, belediyede gazetecilere, seb ze fidelerinin muhtarlıklar ve belediye personeli aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Belediye olarak dört yıldır vatandaşlara düzenli olarak kaliteli sebze fidesi desteği sağladıklarını belirten Demir, “Geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtımını gerçekleştirdik. Sebze fidelerini 18 mahallemizde talep edenlere ulaştırdık.” dedi.AA