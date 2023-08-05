Gürcistan’ın Şovi kasabasında toprak kayması: 11 ölü, 25 kayıp

Gürcistan’ın Şovi kasabasında 11 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında kayıp 25 kişi için arama kurtarma operasyonları sürüyor.
Gürcistan’ın Racha bölgesinde bulunan dağlık tatil beldesi Şovi’de şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, afetin ardından en az 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgedeki 2 köprünün yıkıldığını ve yolların çamurla kaplandığını açıklarken, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Irakli Karseladze, köylerin çamur altına gömüldüğü Racha’da 200’den fazla kişiyi tahliye etmek için helikopterlerin konuşlandırıldığını ve kurtarma operasyonlarına katılmaları için bölgeye ek olarak gönderilen 150 kişilik ekiple birlikte toplam 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. – TİFLİS
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