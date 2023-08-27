Haiti’de çete saldırısında 7 kişi öldü

Karayip ülkesi Haiti’de şiddet olaylarına karşı düzenlenen protestoda çete üyelerince silahlarla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
BBC’nin haberine göre, başkent Port-au- Prince’te bir kilisenin mensupları, ülkedeki çete şiddetine karşı protesto düzenledi.
Ülkedeki çetelerden birinin üyeleri, protestocuların üzerine makineli silahlarla ateş açtı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, olayda çok sayıda yaralı olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
Haiti’de 2023 başından bu yana çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 2 bin 400’den fazla kişi yaşamını yitirdi.
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